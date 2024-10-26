Жительницу Красногорска Веру Арефьеву поздравили с 90-летием

Вера Арефьева из Красногорска отметила свой 90-й день рождения. Со знаковой датой ее поздравили представители администрации городского округа.

В юности Вера Арефьева работала на прядильной фабрике, потом — на производстве деталей и комплектующих для радиотехники, где познакомилась со своим будущим мужем.

В 1982 году семья получила квартиру в Павшине. Сейчас у Веры Ивановны есть дочь Надежда, двое внучек, пятеро правнуков и один праправнук.

Веру Ивановну поздравили от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Ей подарили букет цветов.

«Пожелал здоровья, сил, неиссякаемой энергии, чтобы каждый день радовал, чтобы Вера Ивановна заряжала своим позитивом, своей энергией всех, кто ее окружает», — сказал муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

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