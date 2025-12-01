Жительнице Воскресенска вручили знак «Материнская слава»
Почетный знак губернатора Московской области Андрея Воробьева вручил многодетной матери Анастасии Паламарюк глава Воскресенска Алексей Малкин. Женщина воспитывает 13 детей, старшему из которых исполнилось 18 лет, а самой младшей дочке — полгода.
Анастасия Паламарюк рассказала, что в их большой семье практический каждый месяц отмечают чей-нибудь день рождения. «У нас традиция — мы собираемся все вместе, печем тортики, общаемся. Я сама из многодетной семьи, у мамы нас семеро, я старшая. Я готовилась к тому, что у меня будет большая семья», — поделилась жительница Воскресенска.
Награду Анастасии вручили 29 ноября на концерте, устроенном в честь матерей, чьи сыновья отправились защищать Отечество в зону специальной военной операции. Женщин поздравили с Днем матери глава муниципалитета Алексей Малкин и председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко.
«Преклоняюсь перед вашей стойкостью и мужеством, бесконечным терпением и выносливостью, бескрайней любовью и мудростью, надеждой и верой в Победу!» — сказал Алексей Малкин.