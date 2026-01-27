Жительнице Волоколамского округа исполнился 101 год
25 января Мария Корнеева из деревни Клишино отметила свой день рождения. Ее семья насчитывает уже пять поколений.
Жизненный путь именинницы охватывает целую эпоху. Она, уроженка Таджикистана, получила высшее образование в сельскохозяйственном институте, работала агрономом и заведующей общим отделом в районном комитете партии, а в 1990-х годах вместе с семьей переехала в Волоколамский район, где живет до сих пор. У нее трое детей, внуки, правнуки и праправнук.
Каждое утро женщина традиционно начинает с песни «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Такой ритуал поднимает ей настроение и служит лучшей зарядкой для ума.
В Волоколамском округе традиционно уделяют особое внимание старшему поколению Так, недавно местный отдел ЗАГС поздравил супругов Чудиновых с 50-летием совместной жизни — с золотой свадьбой. Им вручили поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.