Жительнице Реутова Марии Остапенко исполнился 101 год

Фото: Телеканал «360»

Важную дату отметила жительница Реутова Мария Федоровна Остапенко, ей исполнился 101 год. Поздравить женщину со знаменательным событием приехали глава округа Филипп Науменко и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Именинница и гости собрались на праздничное чаепитие. Юность Марии Федоровны пришлась на начало 1940-х годов. С первых дней войны она помогала заготавливать лес для нужд фронта, а весной 1942 года была призвана в армию, где воевала в составе 4-й роты 29-го отдельного батальона ПВО. Она была телефонисткой-связисткой.

Волевое воспитание и тяготы военных лет закалили характер Марии Федоровны. Победу она встретила в Минске. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

Всего в Реутове проживают 344 долгожителя, чей возраст перевалил отметку в 90 лет. Из них семь человек — старше 101 года.

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