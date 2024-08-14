Жительнице Реутова Марии Остапенко исполнился 101 год

Важную дату отметила жительница Реутова Мария Федоровна Остапенко, ей исполнился 101 год. Поздравить женщину со знаменательным событием приехали глава округа Филипп Науменко и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

Именинница и гости собрались на праздничное чаепитие. Юность Марии Федоровны пришлась на начало 1940-х годов. С первых дней войны она помогала заготавливать лес для нужд фронта, а весной 1942 года была призвана в армию, где воевала в составе 4-й роты 29-го отдельного батальона ПВО. Она была телефонисткой-связисткой.

Волевое воспитание и тяготы военных лет закалили характер Марии Федоровны. Победу она встретила в Минске. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».