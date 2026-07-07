Жительнице Пушкино вручили медаль к 85-летию Битвы за Москву

В Пушкинском округе поздравили Лидию Ермачкову со 106-летием и вручили ей юбилейную медаль от правительства Москвы. Награда посвящена 85-летию Битвы за Москву и вручена за вклад в оборону столицы в годы Великой Отечественной войны.

Поздравить долгожительницу пришли уполномоченный главы Пушкино Нина Ушакова, депутат окружного Совета депутатов Любовь Дмитриева, общественный деятель Екатерина Неженцева, представители Совета ветеранов и окружного управления социального развития. Встреча состоялась в день рождения Лидии Михайловны Ермачковой — 6 июля.

Лидия Ермачкова родилась в 1920 году. Ее молодость пришлась на годы серьезных испытаний: начало Великой Отечественной войны она встретила почти в 20-летнем возрасте. В первые месяцы войны девушка участвовала в оборонительных работах, помогая защищать Москву.

«Мы не знали, что такое война. Летом 41-го немцы летали над городом и сбрасывали бомбы. Было очень страшно», — вспоминает Лидия Михайловна Ермачкова.

Во время войны она рыла окопы под Подольском, работала на заводе, разгружала вагоны и сдавала кровь как донор. Ее труд и стойкость стали частью общей борьбы жителей страны за Победу. За участие в обороне Москвы Лидия Михайловна была награждена медалью «За оборону Москвы», а позже получила и другие государственные награды.

После окончания войны Ермачкова продолжила трудовую деятельность на фабрике «Серп и Молот» в Пушкино. За годы работы она прошла путь от рядового сотрудника до начальника отдела кадров и долгое время занималась профсоюзной работой.

Нина Ушакова пожелала юбилярше крепкого здоровья, внимания близких и как можно больше радостных событий.

«От всей души поздравляю Лидию Михайловну! Пусть рядом всегда будут любящие люди, а каждый день радует хоть маленькой, но доброй новостью», — отметила уполномоченный главы Пушкино Нина Ушакова.