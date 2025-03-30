Жительнице Мытищ бесплатно заменили газовое оборудование

В Московской области уже несколько лет успешно реализуется программа по бесплатной замене устаревшего газового оборудования для ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках этой инициативы в городе Мытищи была оказана помощь труженице тыла, вдове участника войны Лидии Канищевой.

Ей установили новую газовую плиту, а также современную систему автоматического газоанализатора с датчиками, которые при утечке газа автоматически отключают его подачу. Кроме того, был заключен договор на бесплатное обслуживание нового оборудования.

Программа, инициированная компанией «Мособлгаз» в 2020 году, носит название «С благодарностью за Великую Победу». За время ее реализации ветераны получают безвозмездную замену плит, котлов и других элементов газового оборудования.

Эта акция является примером социальной ответственности бизнеса и государства, направленной на поддержку тех, кто внес неоценимый вклад в Победу. Забота о ветеранах и тружениках тыла подчеркивает важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и уважения к ее героям.