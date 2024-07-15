Жительнице Лосино-Петровского Елизавете Симонькиной исполнилось 100 лет

Именинница живет интересами своих близких, внуков и правнуков. Она умеет ценить каждый прожитый момент и везде находить положительные моменты, что считает самым главным секретом долголетия.

«Знаете, секрет в обстановке жизни: если хорошо в семье, хорошие отношения между родными, близкими. Труд и забота — неотъемлемая часть человека», — поделилась юбилярша.

Елизавета Николаевна родилась в Смоленской области, в войну по комсомольской путевке была направлена на угольную шахту и работала в забое. А после трудилась на заводе в Тульской области.

«Мама у меня замечательная. Она позитивная: прибаутки, пословицы на каждый случай. И всегда предлагает помощь», — рассказала дочь юбилярши Лариса Скичко.

Поздравить Елизавету Николаевну приехали глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и депутат Госдумы Александр Толмачев.

«У нас сегодня была важная миссия. Мы поздравили Елизавету Николаевну и от президента России, и от губернатора Московской области. Нашим ветеранам очень приятно, что их помнят на всех уровнях власти, что все их подвиги трудовые и военные не забыты», — сказал Толмачев.