Жительнице Курской области помогли с обеспечением лекарствами в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Пострадавшая из Курской области обратилась за помощью к депутату Московской областной думы Владимиру Шапкину. Мать женщины нуждается в жизненно важных препаратах. Прием прошел в Балашихе.

Прием жителей в Балашихе провел депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

С просьбой о помощи к нему обратилась Светлана. Вместе с мужем и тремя детьми она переехала в округ из Курска в 2007 году. В связи с боевыми действиями женщине пришлось перевезти мать из города Суджа Курской области.

Как оказалось, мать заявительницы страдает диабетом. Для полноценной жизни ей необходимы лекарства. Их и попросила Светлана.

Также семье требуется инвалидная коляска для пожилой родственницы, которая живет с ними. Владимир Шапкин отреагировал быстро и взял ситуацию под личный контроль.

«Уже сейчас предпринимаются меры по оперативному решению вопроса с обеспечением лекарствами. Кроме того, мы предоставим материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и окажем содействие в обеспечении инвалидной коляской на время, необходимое для восстановления здоровья», — сообщил Владимир Шапкин.

Записаться на прием в общественную приемную жители могут по телефону: 8 (985) 193-64-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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