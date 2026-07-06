Жительнице городского округа Пушкинский вручили памятный знак «85 лет битвы за Москву»

В честь своего 106-го дня рождения жительница городского округа Пушкинский Лидия Михайловна Ермачкова получила памятные поздравления от представителей Министерства социального развития Московской области, администрации округа и Совета ветеранов.

Среди подарков был памятный нагрудный знак города Москвы «85 лет битвы за Москву». Эта награда — знак внимания и глубокой благодарности за мужество и вклад Лидии Михайловны в защиту столицы.

В 2026 году отмечается 85 лет начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. К этой годовщине правительство столицы учредило памятный знак, который вручается участникам тех событий по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Лидия Михайловна — единственный участник исторического сражения, проживающий на территории Пушкинского округа. Во время войны она, будучи студенткой, вместе с сокурсниками копала окопы и противотанковые рвы, работала на заводе, выпускавшем парашюты.

За самоотверженный труд и участие в обороне Москвы Лидия Михайловна отмечена многими наградами, включая медаль «За оборону Москвы».