Жительнице Богородского округа вручили медаль «Ветеран журналистики»

Наталью Боброву наградили медалью Союза журналистов России «Ветеран журналистики». Она много лет проработала в средствах массовой информации Богородского округа.

Эта награда стала свидетельством профессионализма, ответственности и преданности выбранному делу. Медаль вручила член правления Союза журналистов Подмосковья Наталья Нагога. Коллеги также поздравили Наталью Павловну и пожелали ей здоровья, хорошего настроения, активного долголетия.

Напомним, что летом прошлого года Союз журналистов России представил линейку новых наград для СМИ. Новые знаки будут вручать за выдающиеся достижения в журналистике, вклад в популяризацию культурного и исторического наследия России. В частности, медаль «Ветеран журналистики» предназначена для тех, кто плодотворно проработал в средствах массовой информации более 25 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов к 80-летию Победы в Подмосковье.