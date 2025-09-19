Жительница Воскресенска Надежда Януто отметила 101-летие
Жительнице поселка Красный Холм городского округа Воскресенск, Надежде Иосифовне Януто, исполнился 101 год. Поздравить долгожительницу с этой знаменательной датой пришли родные, друзья и представители администрации муниципалитета.
Всю свою жизнь Надежда Иосифовна посвятила труду в совхозе села Фаустово, вкладывая в свою работу душу и искреннюю любовь к земле.
«Мы очень гордимся вами, Надежда Иосифовна. Ваша жизнь и ваш труд — настоящий пример. Поздравляем с этим прекрасным днем. Желаем вам крепкого здоровья и сил, чтобы мы и дальше таким же дружным составом собирались на ваш день рождения», — поздравила именинницу первый заместитель главы округа Елена Овсянкина.
Торжество организовали прямо во дворе ее дома. Там накрыли праздничный стол и украсили территорию.
Инициатором праздника выступил заслуженный работник сельского хозяйства Московской области Петр Кирсанов.
«Надежда Иосифовна — уникальный человек, свидетель истории. Она рассказывала, как в военные годы пешком ходила в Раменское и видела самолеты, бомбившие железную дорогу. Мы уверены, что будем отмечать ее день рождения и впредь!» – подчеркнул Кирсанов.