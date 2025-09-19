Жительница Воскресенска Надежда Януто отметила 101-летие

Всю свою жизнь Надежда Иосифовна посвятила труду в совхозе села Фаустово, вкладывая в свою работу душу и искреннюю любовь к земле.

«Мы очень гордимся вами, Надежда Иосифовна. Ваша жизнь и ваш труд — настоящий пример. Поздравляем с этим прекрасным днем. Желаем вам крепкого здоровья и сил, чтобы мы и дальше таким же дружным составом собирались на ваш день рождения», — поздравила именинницу первый заместитель главы округа Елена Овсянкина.