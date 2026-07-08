Жительница Талдома отметила 91-й день рождения

Сегодня свой 91-й день рождения отмечает Нина Родионовна Мошкина — женщина удивительной судьбы. Ее жизнь стала примером стойкости и мужества, свойственного поколению победителей.

Нина родилась 8 июля 1935 года в Ленинграде. Ее отец работал на Кировском заводе, а мать была домохозяйкой. Семья жила в скромной коммуналке. В 1939 году отца призвали на фронт.

22 июня 1941 года началось страшное утро, которое изменило жизнь семьи. В их дом попал снаряд, разрушив лестницу. Спасло чудо — плита не упала плашмя. Мать и сестры Нины получили ранения, но выжили.

Первые дни войны стали для семьи испытанием. Мать устроилась в аптеку, чтобы хоть как-то прокормить детей. Попытки вывезти детей из города в самом начале войны оказались тщетными. Эвакуация состоялась в 1942 году по «Дороге жизни» через Ладожское озеро.

«Я плохо помню, как нас вывозили», — говорит Нина Родионовна, вспоминая прореху в брезенте, сквозь которую они с сестрой видели лучи прожекторов, зловещие силуэты немецких самолетов и падающие бомбы.

Семью эвакуировали в Чувашию, в город Канаш. Там пришла похоронка на отца — он погиб в апреле 1943 года под Нарвой. В 1944 году Нина Родионовна с матерью и сестрой оказались в деревне Воргаш Талдомского района. День Победы они встретили здесь же.

После войны мать ненадолго вернулась в Ленинград, но их дом был разрушен. Семья Мошкиных осталась жить в Талдоме. Нина окончила техникум, работала три года в Казахстане, а затем вернулась в Талдом. С 1958 по 1991 год она посвятила труду в совхозе «Талдом», откуда и вышла на заслуженную пенсию.

Сегодня Нина Родионовна окружена любовью своей большой семьи: трое детей, шестеро внуков, одиннадцать правнуков и четверо праправнуков. «Ждем прибавление. Скоро появится еще один праправнук или праправнучка», — с радостной улыбкой делится она вестью о грядущем пополнении.