Жительница Серебряных Прудов заняла третье место на конкурсе чтецов
Завершился Всероссийский фестиваль-конкурс чтецов «Письма памяти», ставший площадкой для творческого обмена. Среди участников, приехавших со всех уголков страны, Серебряные Пруды представила Камилла Корытко.
Ее выступление не оставило равнодушными ни членов жюри, ни зрителей, и принесло ей третье место. Для участия в конкурсе Камилла выбрала «Балладу о матери» Андрея Дементьева — произведение, посвященное непростой судьбе женщин, переживших тяготы военного времени. По словам организаторов, конкурс «Письма памяти» — это возможность для каждого чтеца по-своему интерпретировать строки, прочувствовать их смысл и донести до слушателей.
«Камилле Корытко удалось создать на сцене неповторимую атмосферу, передать трагизм и величие подвига материнской любви с такой искренностью и эмоциональной силой, что ее выступление выделилось среди других», — добавили организаторы конкурса.