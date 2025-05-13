Жительница Серебряных Прудов заняла третье место на конкурсе чтецов

Ее выступление не оставило равнодушными ни членов жюри, ни зрителей, и принесло ей третье место. Для участия в конкурсе Камилла выбрала «Балладу о матери» Андрея Дементьева — произведение, посвященное непростой судьбе женщин, переживших тяготы военного времени. По словам организаторов, конкурс «Письма памяти» — это возможность для каждого чтеца по-своему интерпретировать строки, прочувствовать их смысл и донести до слушателей.

«Камилле Корытко удалось создать на сцене неповторимую атмосферу, передать трагизм и величие подвига материнской любви с такой искренностью и эмоциональной силой, что ее выступление выделилось среди других», — добавили организаторы конкурса.