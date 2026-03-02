Жительница Рузы готовит особенный подарок на 8 Марта

В городе Руза Московской области в преддверии Международного женского дня распускаются более десяти тысяч тюльпанов. За цветением следит Валерия Белоусова — хозяйка небольшой оранжереи.

Валерия признается, что ощущение весны и праздника приходит к ней задолго до календарной весны, уже в середине января, когда пробиваются первые ростки. В этом году в ее коллекции появился новый сорт — розовые махровые тюльпаны. Они выглядят удивительно нежно даже в скромном букете.

Девушка регулярно контролирует температурный режим и следит за влажностью в помещении. По словам Валерии, такой кропотливый труд отнимает все свободное время, оставляя на сон лишь четыре часа.

Сейчас цветы бережно готовят к дальней дороге. Валерия планирует радовать своей продукцией не только жителей Рузы, но и покупателей в Истре и Дедовске. Свежие тюльпаны можно будет приобрести 8 марта на праздничных ярмарках городов.