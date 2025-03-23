Жительница Подольска победила в конкурсе профмастерства в сфере культуры

Елена Чеботарева посвятила более 30 лет своей жизни сохранению и популяризации народных традиций Подмосковья. Она ведет занятия с детьми и взрослыми, организует этнографические экспедиции, занимается научной деятельностью и разрабатывает уникальные обучающие программы. Среди ее достижений — авторская методика по народной хореографии и успешный проект «Мода от народа».

«От всей души поздравляю Елену Валерьевну с заслуженной наградой! Спасибо за труд, талант и верность культуре родного края», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На конкурс Чеботарева представила творческий проект «Мода от народа», в рамках которого была создана этно-студия «Печки-лавочки». Этот проект объединил более 30 семей для изучения традиционного костюма и фольклора Московской губернии. Участники студии реконструировали уникальные костюмы, пробуждая интерес жителей Подольска к русской культуре.

Отметим, что Елена Чеботарева — лауреат множества российских и международных фестивалей, ее работа продолжает вдохновлять жителей региона на изучение и сохранение культурного наследия.