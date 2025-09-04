Жительница Наро-Фоминска выступила на первенстве по шахматам

Юная шахматистка Дарья Криволапова, воспитанница местной шахматной школы и ученица школы № 6, выступила на Первенстве Московской области по шахматам, которое проходило с 25 по 31 августа в «Покровском». В борьбе среди девушек до 15 лет Дарья завоевала серебряную медаль.

Соревнования собрали 176 юных шахматистов со всего Подмосковья в возрасте от шести до 17 лет. На протяжении недели начинающие гроссмейстеры демонстрировали свои интеллектуальные способности и стратегическое мышление. Дарья Криволапова провела турнир, набрав семь очков из восьми возможных. В одной партии она уступила Елизавете Образцовой из Раменского, которая стала победительницей турнира.

«Этот успех открывает перед юной шахматисткой из Наро-Фоминска новые перспективы. Серебряная медаль областного первенства, которое является отборочным этапом, гарантировала Дарье путевку на следующий, более престижный уровень — Первенство Центрального Федерального округа», — сообщили организаторы.

Эти соревнования состоятся в Калуге с 25 октября по 3 ноября.