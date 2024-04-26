Жительница Мытищ стала финалисткой конкурса «Воспитатель года» | 360°

26 апреля 2024, 16:36
Жительница Мытищ стала финалисткой конкурса «Воспитатель года»
Жительницу Мытищ Светлану Ченосову, заслуженного инструктора по физической культуре дошкольного отделения «Непоседы» лицея № 34, отметили среди лучших педагогов на региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2024». Всего в конкурсе приняли участие 52 педагога дошкольного образования из разных уголков Московской области.
Ранее Светлана Ченосова стала победителем в номинации «Воспитатель года — 2024» на ежегодном муниципальном конкурсе «Педагог года», что дало ей право представлять наш округ на более высоком уровне.
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Участники конкурса представили свои профессиональные достижения, провели мастер-классы и встретились с воспитанниками детских садов.
В августе из числа финалистов выберут победителя, который получит честь представлять Московскую область на всероссийском уровне конкурса.
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