Жительница Мытищ стала финалисткой конкурса «Воспитатель года» | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:36 Жительница Мытищ стала финалисткой конкурса «Воспитатель года»

Читать 360 в

Жительницу Мытищ Светлану Ченосову, заслуженного инструктора по физической культуре дошкольного отделения «Непоседы» лицея № 34, отметили среди лучших педагогов на региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2024». Всего в конкурсе приняли участие 52 педагога дошкольного образования из разных уголков Московской области.

Ранее Светлана Ченосова стала победителем в номинации «Воспитатель года — 2024» на ежегодном муниципальном конкурсе «Педагог года», что дало ей право представлять наш округ на более высоком уровне.

Реклама

Участники конкурса представили свои профессиональные достижения, провели мастер-классы и встретились с воспитанниками детских садов.

В августе из числа финалистов выберут победителя, который получит честь представлять Московскую область на всероссийском уровне конкурса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».