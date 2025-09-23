Жительница Мытищ победила в областном конкурсе предпринимателей

Татьяна Шарова из Мытищ стала победительницей регионального конкурса проекта «Мама-предприниматель», который собрал талантливых и целеустремленных представительниц бизнеса со всего Подмосковья. Бизнес-леди была удостоена гранта в размере 150 тысяч рублей, который поможет ей в дальнейшем развитии своего дела.

Этот конкурс стал важной платформой для женщин, стремящихся реализовать свои предпринимательские идеи и поделиться опытом. Участницы прошли пятидневный интенсив в региональном центре «Мой бизнес», где им предоставили уникальную возможность развить свои навыки и усовершенствовать бизнес-проекты. Каждая из участниц на финальном этапе конкурса представила свои идеи и проекты перед экспертной комиссией, состоящей из опытных специалистов в области бизнеса и предпринимательства.

Татьяна Шарова одержала победу с проектом «Сокровища Мытищ» — экскурсионным бюро, знакомящим как жителей, так и гостей города с богатой историей, культурными традициями и природными красотами родного края. Этот проект стал не только средством самовыражения для Татьяны, но и важным вкладом в развитие туризма в регионе.