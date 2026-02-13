Жительница Мытищ отметила столетний юбилей

Зинаида Петровна родилась в Саратове, рано потеряла мать, в годы Великой Отечественной войны попала в эвакуацию в Киргизию, где окончила школу и кооперативный техникум. Ее муж Леонид Александрович — пограничник, доблестно прошел всю войну. После победы над фашизмом, супруги вместе ездили по гарнизонам, где Леонид продолжал служить и охранять рубежи Советского союза.

Судьба привела в Мытищи в 1947 году. Вся трудовая деятельность Зинаиды Петровны была связана с Мытищинским кооперативным техникумом, где она работала преподавателем. Они с супругом воспитали двоих дочерей, внучка пошла по стопам бабушки — преподает в Московском государственном областном университете. Зинаида Петровна, несмотря на все жизненные трудности, сохранила бодрость духа, ясный ум и оптимизм.