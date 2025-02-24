Девятый российский фестиваль туризма и красоты «Жемчужина России — 2025» проходил в Карелии. Награды в двух номинациях завоевала Марина Чуракова из Лобни.

Мать одиннадцати детей Марина Чуракова руководит лобненским филиалом АНО «Центр помощи многодетным матерям „МногоМама“».

Конкурс состоял из нескольких отборочных этапов. На одном из них — «Деловом туризме» — Марина представила доклад об озере Киово. Жюри фестиваля присудило жительнице Лобни победу в номинациях «Мама года — 2025» и «Миссис народный выбор — 2025».

Организаторы поздравили всех конкурсанток с присвоением новых титулов и пожелали дальнейших творческих успехов.

Марина Чуракова рассказала, что пять дней фестиваля стали временем, когда все участницы объединились и стали настоящей «жемчужной семьей». «Мы поддерживали друг друга, делились радостью и опытом, создавая незабываемые моменты», — поделилась конкурсантка из Лобни.