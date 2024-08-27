Жительница Лобни спасла свою жизнь благодаря выездной диспансеризации

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Жительница городского округа Лобня, родившаяся в 1940 году, пришла на выездную диспансеризацию, где ее осмотрел врач-эндокринолог и провели анализ крови на уровень глюкозы. Результаты оказались тревожными: уровень сахара составил 29 ммоль/л, что свидетельствовало о гипергликемии.

Ситуация потребовала экстренной госпитализации пациентки в стационар. Врачи Лобненской больницы смогли нормализовать ее состояние и скорректировать сахароснижающую терапию.

«Если бы женщина не пришла на плановую диспансеризацию, то это могло бы привести к печальным последствиям. Сахарный диабет — одна из опаснейших болезней, нередко приводящая к инвалидности», — прокомментировал врач-терапевт Георгий Лепехин.

Сейчас пациентка выписана из стационара с положительной динамикой.

Врачи напоминают, что диспансеризацию особенно важно проходить людям с тяжелой наследственностью, если в семье есть случаи онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Регулярные осмотры могут спасти жизнь и предотвратить серьезные заболевания.

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