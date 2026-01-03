Жительница Люберец стала победительницей областного фестиваля по фигурному катанию

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» стартовал первый областной фестиваль по фигурному катанию, и его люберецкий этап завоевала Ангелина Новикова. Юная спортсменка из городского округа Люберцы стала победительницей отборочного тура под звездным жюри.

Ангелина Новикова из Люберец одержала победу на первом этапе областного фестиваля фигурного катания «Хрустальный лед». Мероприятие проходит под художественным руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха.

Отборочный тур состоялся второго января 2026 года на Центральном катке Люберец в рамках инициативы «Зима в Подмосковье». За выступлениями участников наблюдало авторитетное жюри: Илья Авербух — чемпион мира и Европы, а также известные фигуристы Альбена Денкова и Максим Ставиский.

«Мы получили более 400 заявок от фигуристов-любителей со всех уголков Подмосковья и были приятно удивлены такому большому количеству людей, разделяющих интерес к ледовому искусству. Совсем скоро мы встретимся с участниками на катках Подмосковья и сможем вживую увидеть и оценить талант каждого!», — поделился впечатлениями Илья Авербух.

В рамках события зрителям также представили ледовое шоу «Зимние сказки Подмосковья» с участием звезд российского фигурного катания.

«Поздравляю победителей и желаю успешного выступления на гала-концерте!» — заявил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Организатором фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Завершится фестиваль гала-концертом 17 января в Центральном парке Пушкино, где выступят лучшие участники и приглашенные звезды катка.