Жительница Люберец стала мамой в 51 год

Жительница Люберец в 51 год успешно родила здорового ребенка с помощью кесарева сечения в Московском областном центре охраны материнства и детства. Для женщины эта беременность была долгожданной, но сопровождалась определенными рисками из-за ее возраста.

«20 лет мы с мужем ждали этого события! С мужем сына назвали Богданом — посланный Богом. Больше всего сначала боялась, что беременность в моем возрасте не получится, или что-то пойдет не так. Наконец-то забеременев, страх омрачал ожидание. Однако все прошло самым благоприятным образом», — поделилась впечатлениями женщина.

Врачи внимательно следили за будущей мамой на протяжении всей беременности. Из-за хронических заболеваний пациентки специалисты составили для нее индивидуальный план ведения беременности и родов. Женщина регулярно проходила обследования и консультации, что помогло своевременно корректировать состояние и благополучно доносить малыша до нужного срока.

«Операция кесарева сечения прошла успешно, без каких-либо осложнений. На свет появился здоровый мальчик весом 3461 граммов и ростом 53 сантиметра. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей и в скором времени будут выписаны домой», — отметила оперирующий врач пациентки Елизавета Михайловская.

Врачи напоминают, что беременность и роды в зрелом возрасте возможны, если женщина ответственно относится к своему здоровью, заранее планирует беременность и проходит регулярные осмотры.