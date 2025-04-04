Жительница Красногорска вышла в полуфинал конкурса «Шаинский фест»

Первый отборочный этап международного фестиваля новых детских песен прошел в Одинцовском городском округе. Полуфиналистами конкурса стали три автора из Подмосковья.

В число победителей первого отборочного тура вошла автор песен и руководитель вокальной студии «Гармония KIDS» Полина Давидовская из Красногорска. Вместе с ней в полуфинале будут участвовать Роман Дубяга из Егорьевска и Полина Пономарева из Подольска. Они будут бороться за право выступить на финальном концерте фестиваля в Кремлевском дворце.

Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения известного композитора Владимира Шаинского. Он пройдет еще в восьми городах России, а также в Минске. Стать участниками конкурса могут авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

В состав жюри фестиваля вошли народный артист РСФСР Лев Лещенко, композитор и певец Олег Газманов и другие профессионалы. По результатам конкурса они определят лучшие песни, которые прозвучат на сцене Кремлевского дворца съездов 31 мая.