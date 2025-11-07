Жительница Королева стала победителем всероссийского краеведческого конкурса

Участниками Всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие» стали свыше тысячи человек из разных регионов страны. Одним из победителей стала жительница Королева Ольга Слепцова, которая заняла третье место в номинации «Имена и места» с проектом «Поленовская беседка».

Участники конкурса создавали художественно-графическое или видеоэссе о какой-либо достопримечательности и предлагали проект будущего в рамках развития городской среды. Ольга подготовила эссе, в котором рассказала об одном из памятных мест Королева, где в 1887–1889 годах русский живописец Василий Поленов снимал дачу-усадьбу Жуковка. Рядом с ней была беседка, где художник писал свои картины. Работы хранятся в Третьяковской галерее, в музее Поленова, а также в частных коллекциях и региональных музеях.

Ольга Слепцова предложила воссоздать эту беседку. Помимо этого, она представила варианты декора, которые можно использовать при реализации проекта.

Отметим, что конкурс организовала Общественная палата Российской Федерации при поддержке Проектной дирекции Минстроя, Союза российских городов и Ассоциации развития территорий.