Жительница Коломны Зинаида Козина отметила 100-летие

В начале войны вместе с семьей она жила в Мгинском районе Ленинградской области, всего в шести километрах от линии фронта. В возрасте шестнадцати лет она работала прачкой в воинской части, находившейся в восьми километрах от осажденного Ленинграда. С 1943 года по январь 1944 года Зинаида Петровна служила при действующей армии.

После окончания войны она получила образование в техникуме, а затем в Ленинградском сельскохозяйственном институте. В 1953 году по распределению молодая специалистка начала работать агрономом овощеводства в подсобном хозяйстве «Непецино» Совмина СССР в Коломенском районе Московской области.

С 1971 по 1985 годы возглавляла тепличное хозяйство, специализировавшееся на выращивании овощей. За выдающиеся трудовые достижения она была награждена орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», памятной медалью к 100-летию со дня рождения Ленина, а также орденом Отечественной войны II степени и званием «Ветеран труда».

«Зинаида Петровна — свидетельница великих событий, героиня, которая вынесла на своих плечах тяготы войны и блокады Ленинграда, но всегда оставалась и остается верной своим идеалам. Ее жизненный путь — это настоящая эпопея мужества и стойкости. От всей души желаю Зинаиде Петровне здоровья, счастья и долгих лет жизни в окружении родных и близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью, светом и теплом», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.