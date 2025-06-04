Жительница Коломны создала авторскую коллекцию русских национальных костюмов

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Участница коломенского клуба «Активное долголетие» Наталья Дробышева, представила свою уникальную коллекцию русских народных костюмов ко Дню России. Участницы проекта провели в авторских костюмах дефиле и фотосессию.

Эти наряды — не просто одежда, а отражение богатой истории и культуры России, передающие традиции, обычаи и особенности разных регионов страны.

Автор коллекции отметила, что русский народный костюм отличается своей разнообразностью: в нем сочетаются древние обычаи, народное мастерство и повседневная жизнь. Создавая их вручную из натуральных материалов и используя старинные техники шитья, можно убедиться, что они остаются актуальными и сегодня.

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна
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Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна
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Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна
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«Моя задача — передать дух истории и культурного наследия нашего народа, добавив при этом современный штрих», — поделилась Наталья Дробышева.

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