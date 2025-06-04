Жительница Коломны создала авторскую коллекцию русских национальных костюмов

Эти наряды — не просто одежда, а отражение богатой истории и культуры России, передающие традиции, обычаи и особенности разных регионов страны.

Автор коллекции отметила, что русский народный костюм отличается своей разнообразностью: в нем сочетаются древние обычаи, народное мастерство и повседневная жизнь. Создавая их вручную из натуральных материалов и используя старинные техники шитья, можно убедиться, что они остаются актуальными и сегодня.