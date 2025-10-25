Жительница Химок выступит на всероссийском конкурсе красоты в Москве

Конкурсантка из Химок представит видеовизитку, национальный костюм и творческий номер. Вместе с другими участницами Елене предстоит пройти интервью перед жюри и продемонстрировать навыки дефилирования в вечернем наряде.

«Для меня огромная честь представлять Московскую область на таком престижном и масштабном конкурсе. Химки — мой дом, город, где я живу, работаю и развиваю свои творческие проекты! Буду стараться показать, что жительницы Химок — талантливые, образованные, разносторонне развитые личности, которым есть, чем гордиться», — поделилась Елена Тараненко.

Она не первый раз участвует в подобных проектах. Елена — многократная победительница различных конкурсов красоты в России и за рубежом. Сейчас она находится в декрете и воспитывает маленькую дочь, но это не мешает ей вести активную профессиональную деятельность. Елена входит в состав городского Молодежного парламента и возглавляет проект «Мисс и Миссис Химки».

Отметим, что конкурс «Мисс и Миссис Россия Земля — 2025» организован при поддержке Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты.