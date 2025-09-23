Жительница Чехова приняла участие во Всемирном фестивале молодежи

С 17 по 20 сентября в Нижнем Новгороде прошел слет Всемирного фестиваля молодежи. Крупнейшее международное событие года состоялось в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединило 2 тысячи участников из России и 120 стран мира.

В составе делегации Московской области оказалась жительница Чехова Арина Астафьева. Она представляла направление «Образование и наука».

«Меня поразили масштабы организации — площадка была яркой, хотелось рассмотреть каждый уголок. Я стала участницей направления „Образование и наука“ — посетила множество сессий с экспертами международного уровня, узнала много нового и получила заряд мотивации для новых побед! Благодарю организаторов и волонтеров за это незабываемое событие, которое я запомню на всю жизнь!» — поделилась впечатлениями участница из Чехова.

Фестиваль прошел в формате интерактивной модульной площадки и объединил молодых специалистов по семи ключевым направлениям: медиа, креативная индустрия и творчество, государственное управление, предпринимательство, спорт, образование и наука, цифровизация и IT. Программа состояла из лекций, мастер-классов, кейс-сессий, дебатов и открытых диалогов с ведущими экспертами.