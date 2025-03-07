Жительниц Истры поздравили в преддверии Международного женского дня

Представительниц прекрасного пола поздравили сотрудники ГИБДД. Такую акцию «Цветочный патруль» проводят совместно с волонтерами из Молодой гвардии каждый год. Более 50 автоледи в этот день получили букеты к празднику. Проводят такой патруль по всему округу на оживленных участках дорог рядом с торговыми центрами, музеями и другими местами.

Также пациенток гинекологического отделения Истринской больницы поздравили с Международным женским днем. Вручили букеты, а библиотека подготовила сюрприз: гадания с высказываниями Чехова. «Спасибо большое! Подняли нам настроение. Мы здесь с операциями и так далее… Я со вчерашнего дня лежу. А тут подняли настроение. Было так неожиданно и приятно!», — сказала пациентка Лидия. Но и работниц отделения не оставили без внимания — тоже подарили тюльпаны.