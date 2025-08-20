Жителю Курской области вернули зрение в больнице Красногорска

В Красногорскую больницу обратился 75-летний мужчина, который раньше жил в Курской области. Из-за обстрелов он восемь месяцев был вынужден прятаться в подвале и не имел возможности обратиться к врачам. В августе сын привез его в Подмосковье, где пациент сразу обратился за медицинской помощью. Но к этому моменту его состояние уже было тяжелым.

У мужчины диагностировали катаракту на обоих глазах. Один глаз уже почти полностью потерял зрение, а на втором он мог различать только источник света, но не видел предметов и людей.

«Пациент страдал от перезрелой катаракты, которая практически полностью лишила его зрения. Один глаз был в настолько плачевном состоянии, что хрусталик, перестав удерживаться связками, сместился на глазное дно. Это привело к атрофии зрительного нерва, и, к сожалению, этот глаз уже невозможно было спасти», — прокомментировал заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.

Этот случай показывает, насколько важно не откладывать визит к врачу. В некоторых случаях последствия могут быть необратимыми.

«Мы провели операцию по удалению катаракты с имплантацией интраокулярной линзы на левый глаз. Это современная методика, позволяющая заменить помутневший хрусталик на искусственный. Сразу после операции острота зрения пациента повысилась до 10%, и мы ожидаем, что через месяц она достигнет возрастной нормы», — добавил специалист.

Напомним, к первым признакам катаракты относятся: ощущение «пелены» перед глазами, снижение четкости зрения, искажение цветов. Очки или линзы здесь не помогают — единственным способом лечения остается операция.