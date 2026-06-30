Жителям запада Подмосковья предоставят возможность задать вопросы по газу на встречах

Мособлгаз объявил о серии встреч газовых участковых с жителями в нескольких населенных пунктах на западе Подмосковья. Это позволит обсудить планы по обслуживанию и задать вопросы, касающиеся газоснабжения.

Встречи запланированы на июль 2026 года и пройдут в различных районах: Одинцово, Руза, Наро-Фоминск, Можайск и Власиха. Участковые специалисты будут доступны для общения и обсуждения вопросов по газу.

Например, в Одинцовском городском округе встречи состоятся:

* 1 июля с 16:00 до 17:00 в Одинцовской РЭС по адресу: город Одинцово, улица Садовая, дом 8. Участковый — Пшеничников Александр Александрович. * 3 июля с 12:00 до 12:45 в Барвихинской РЭС по адресу: поселок Барвиха, дом 33Б. Участковый — Овсянников Сергей Александрович.

В Рузском городском округе встреча запланирована на 9 июля с 17:00 до 18:00 в Рузской РЭС по адресу: поселок Старотеряево, дом 6. Участковый — Кузнецов Артем Павлович.

Наро-Фоминский городской округ предложит возможность встретиться:

* 5 июля с 13:00 до 14:00 в Наро-Фоминской РЭС по адресу: поселок дома отдыха Бекасово, дом 1, дом 2. Участковый — Казанцев Александр Александрович.