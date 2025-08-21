Жителям Воскресенска напомнили правила противопожарной безопасности

Спасатели 210-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» провели профилактический рейд в поселке имени Цюрупы в Воскресенске. Они напомнили жителям основные правила безопасности и алгоритм действий во время возгораний.

Рейд провел заместитель начальника пожарно-спасательной части Павел Прохоров.

«В осенний период в разы увеличивается количество пожаров в частном секторе. Основной причиной возгораний является неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных приборов, перегрузка электросети и неосторожное обращение с огнем. Работники спасательной службы рассказали жителям округа о противопожарных мерах, соблюдение которых поможет избежать беды, и раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб», — заключил Павел Прохоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.