Жителям Воскресенска напомнили правила пользования пиротехникой

Профилактический рейд по информированию жителей о правилах обращения с пиротехническими изделиями провели в Воскресенске. Жителям напомнили о том, к чему может привести несоблюдение техники безопасности.

Мероприятие провели волонтеры молодежного центра «Олимпиец». Они вручали жителям листовки с правилами и телефонами экстренных служб, а также разговаривали с ними, разъясняя важные аспекты безопасности.

Каждому жителю, с которым встречались активисты, рассказывали о видах пиротехнических изделий, объясняли, как правильно их выбирать и где лучше приобретать.

К примеру, важно помнить, что покупать такие изделия лучше в специализированных магазинах, которые имеют сертификат соответствия, продают товар в целой упаковке с актуальным сроком годности.