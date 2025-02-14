Жителям Воскресенска напомнили правила безопасности дорожного движения

В округе активно проходят профилактические беседы, организованные сотрудниками отдела Госавтоинспекции, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Мероприятия ориентированы на работников и посетителей автозаправочных станций, где автоинспекторы информируют о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах.
В рамках проекта «Маленький пассажир — большая ответственность», нацеленного на повышение уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних, автоинспекторы провели беседы.
В ходе общения они акцентировали внимание водителей на важности использования детских кресел и специальных удерживающих устройств при перевозке детей. Специалисты также напомнили о необходимости использования ремней безопасности, как водителями, так и пассажирами.
Все участники дорожного движения получили тематические памятки с рекомендациями.
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