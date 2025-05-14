Жителям Воскресенска напомнили о правилах безопасности на железной дороге

На станции «88 км» в Воскресенске прошло оперативно-профилактическое мероприятие. Жителям и гостям муниципалитета раздали информационные листовки с правилами поведения вблизи железной дороги.
Участниками рейда стали сотрудники администрации городского округа Воскресенск, линейного отдела полиции на железнодорожной станции, сотрудники ПЧ-7, представители Центральной пригородной пассажирской компании и Московской дирекции пассажирских обустройств. Профилактическое мероприятие организовали для предупреждения несчастный случаев вблизи железнодорожного полотна.