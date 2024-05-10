Жителям Ступина показали военную технику в День Победы | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 16:44 Жителям Ступина показали военную технику в День Победы Пресс-служба администрации города или района

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Жители Ступина получили уникальную возможность ознакомиться с современной военной техникой в День Победы. Выставку организовали на центральной площади города.

Юные ступинцы особенно восхищались машинами, делая с ними фотографии на память. Эта техника, принадлежащая военным частям Подмосковья и используемая в качестве средства связи, вызывала у них особый интерес.

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На выставке также были представлены образцы разного вида оружия, которое можно было рассмотреть и даже потрогать. Для ребят проводились мастер-классы по сборке-разборке автомата.

Глава городского округа Ступино и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских посетил праздничные мероприятия и отметил высокий уровень их организации. Он подчеркнул, что что экспонаты выставки были интересны как детям, так и взрослым.

На площади перед Римским фонтаном традиционно развернулся фудкорт, где гости могли насладиться чаем из самовара, горячими блюдами и приобрести сувенирную продукцию.

Мероприятия ко Дню Победы проводились в парке культуры и отдыха имени Н. Островского, привлекая участие как местных жителей, так и гостей города. День Победы остается одним из главных и любимых праздников, способствующим объединению народа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.

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