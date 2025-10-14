Жителям Солнечногорска напомнили правила безопасности вблизи железной дороги

С начала 2025 года на железнодорожных объектах Солнечногорска произошло семь случаев травматизма. Шесть человек погибли, один получил травмы. Эти происшествия показали, насколько важно соблюдать меры предосторожности вблизи путей и быть особенно внимательными.

«Напоминаем жителям городского округа Солнечногорск о важности соблюдения правил безопасности при пользовании железнодорожным транспортом! Железная дорога — зона повышенной опасности. Нахождение на железнодорожных путях, переход их в неустановленных местах, необдуманные поступки связаны с риском и опасностью для жизни», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В апреле 2025 года погибла 17-летняя девушка в районе остановки «Березки-Дачные». В июне пострадал мужчина между станциями «Подсолнечная» и «Сенеж», а еще один житель 1986 года рождения погиб на станции «Подсолнечная». В сентябре трагедии произошли на остановочном пункте «Сенеж» и станции «Подсолнечная». В октябре зафиксирована гибель мужчины 1996 года рождения на остановке «Радищево».

Переходить железнодорожные пути следует только в специально предназначенных местах — по пешеходным переходам, мостам, тоннелям или настилам, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом необходимо убедиться, что в зоне видимости нет приближающегося поезда, локомотива или вагонов. Если состав движется, нужно остановиться, дождаться, пока он проедет, и лишь затем, проверив соседние пути, продолжить движение.

Особое внимание следует уделять световым и звуковым сигналам, не переходить пути на красный свет светофора, а также воздерживаться от использования наушников и мобильных телефонов, которые мешают сосредоточиться. Запрещается попадать на пассажирскую платформу и железнодорожные пути в неустановленных местах, заходить за линию безопасности у края платформы, подлезать под вагонами или под платформой и перелезать между вагонами через автосцепные устройства.

Кроме того, нельзя подниматься на крыши вагонов, поездов, опоры контактной сети, воздушных линий и другие сооружения, а также приближаться к оборванным проводам или повреждать оборудование железнодорожного транспорта.