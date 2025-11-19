Жителям Солнечногорска напомнили правила безопасности вблизи железной дороги

На станции Подсолнечная в Солнечногорске провели очередную профилактическую акцию, цель которой заключалась в предупреждении несчастных случаев на железной дороге. Волонтеры и организаторы посетили платформу, чтобы вновь донести до пассажиров ключевые рекомендации по безопасному поведению и продемонстрировать, как избежать рисков рядом с железнодорожными путями.

В инициативе приняли участие представители администрации городского округа Солнечногорск, волонтеры, сотрудники ГКУ АПИ Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и линейного отдела полиции МВД. Они вручали памятки и общались с гражданами, подчеркивая, что привычные действия, совершаемые по невнимательности, нередко приводят к тяжелым последствиям.

«Проведение профилактической акции является неотъемлемой частью мероприятий, направленных на предотвращение происшествий на железнодорожной дороге. За истекший период текущего года на территории городского округа Солнечногорск вследствие несоблюдения мер предосторожности на железной дороге погибло шестеро граждан, еще двое пострадали», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Отдельно напомнили о типичных нарушениях: переходах путей в неположенных местах, нахождении у края платформы, использовании наушников и смартфонов при подходе поезда, а также о невнимательности детей во время ожидания транспорта.