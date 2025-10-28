Жителям Солнечногорска напомнили о последствиях неуплаты коммунальных платежей

В микрорайоне Тимоново в Солнечногорске, около 30 жителей получили извещения о необходимости явиться на прием к судебному приставу из-за наличия задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма их долга превышает 30 тысяч рублей, на них завели исполнительное производство.

Документы доставляет группа по взысканию задолженностей с физических лиц, которая разъясняет, что в случае неявки к приставам и дальнейшей неуплаты долгов, должников ожидают серьезные последствия, в том числе обращение в судебные органы, начисление пени, взыскание исполнительского сбора, арест счетов и конфискация имущества, а также ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

«Мы объясняем, что необходимо оплачивать долги вовремя в соответствии с законодательством. Если житель его не оплачивает, то это будет осуществлено в принудительном порядке. К тому же должники понесут дополнительные расходы на штрафы и пени», — сообщила начальник группы по взысканию задолженности с физических лиц Яна Цветкова.

Всего в октябре по городскому округу планируется распространить порядка 100 подобных извещений. Ранее их уже доставили жителям микрорайона Рекинцо-2 и центральных улиц. Помимо этого, жители получают эти документы в электронном формате через личный кабинет на портале Госуслуг.

«Ситуация с задолженностью в Солнечногорске сейчас стоит острая. Это сказывается на работе наших ресурсоснабжающих организаций. Призываю жителей проявить ответственность и оплатить долги за услуги, которыми они воспользовались. По договоренности с поставщиком ресурсов это можно сделать с рассрочкой», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Работа с должниками направлена на повышение собираемости платы за ЖКУ в городском округе.