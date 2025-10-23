Жителям Солнечногорска напомнили о необходимости погасить долги за ЖКУ

Жители городского округа Солнечногорск, чья задолженность за жилищно-коммунальные услуги превышает 30 тысяч рублей, получают уведомления о необходимости явиться к судебным приставам. Это свидетельствует о подготовке судебного приказа, и при отсутствии реакции материалы направят в суд.

Предсудебные уведомления доставляет группа по взысканию долгов с физических лиц. Документы размещают в почтовых ящиках, а также направляют в электронном виде через портал Госуслуг.

Эксперты напоминают, что за просрочку платежей начисляются пени, рассчитанные исходя из ключевой ставки — 21%. При передаче дела в суд к сумме долга добавляются судебные издержки. Кроме того, приставы имеют право наложить арест на счета, ограничить регистрационные действия с имуществом и запретить выезд за пределы страны.

«Необходимость для граждан своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена федеральным законодательством. Данные денежные средства идут не только на поддержание функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры, но и ее модернизацию, зарплату инженерам, слесарям и другим специалистам. При отсутствии оплаты может последовать ухудшение качества коммунальных услуг», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Если жителям сложно единовременно оплатить всю задолженность, они могут обратиться к поставщику за рассрочкой. В документе фиксируются порядок внесения средств, суммы и сроки платежей.