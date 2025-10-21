Жителям Солнечногорска напомнили о необходимости погашения долгов за ЖКУ

В городском округе Солнечногорск продолжается работа по взысканию задолженностей с граждан за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты группы взыскания задолженности разносят жителям около ста извещений о вызове к судебным приставам, размещая их в почтовых ящиках.

Подобные уведомления распространяются регулярно, чтобы напомнить гражданам о необходимости оплатить потребленные ресурсы.

«На территории городского округа Солнечногорск ситуация с оплатой населением за коммунальные ресурсы складывается не очень хорошо. На октябрь-месяц жители задолжали более миллиарда и ста миллионов рублей. Неоплата за коммунальные ресурсы сказывается на надежности и качестве предоставления данных услуг. Призываю всех оплатить свои задолженности», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

По словам Леонида Степанова, около 40% долгов приходится на оплату тепловой энергии компании «Газпром теплоэнерго МО», примерно 20% — на расчеты с МП «ИКЖКХ» за водоснабжение и водоотведение, и еще около 20% — на долги перед электрокомпаниями.

Он подчеркнул, что игнорирование платежей за коммунальные услуги может повлечь начисление штрафов, пени и даже арест имущества. Кроме того, судебные приставы вправе ограничить должникам выезд за границу.

В администрации напомнили, что жители могут оформить рассрочку или отсрочку оплаты. Для этого необходимо заключить соглашение с поставщиком услуг.