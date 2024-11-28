Глава Жуковского пообещал помощь жителям пострадавшего при пожаре дома

Руководитель муниципалитета Борис Аубакиров провел встречу с жителями дома № 5а по улице Осипенко, горевшего 25 ноября. Беседа состоялась в расположенной рядом с пострадавшим зданием школе № 13.

Глава Жуковского сообщил, что всем желающим предложили временное жилье. Для пострадавших организовали горячее питание. Для взаимодействия с жителями дома создали специальный чат.

«Администрация города готова оказать всю необходимую помощь жителям пострадавшего от пожара дома», — сказал Борис Аубакиров.

Сейчас в доме есть горячая и холодая вода, а также отопление. Освещение в пострадавшем крыле включили на первых шести этажах. На 12-14-м этажах работают специалисты, выясняя причину возгорания. Жильцам разрешат вернуться в квартиры после окончания следственных действий.

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