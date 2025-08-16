Жителям Подольска напомнили правила выбора меда
Перед православным праздником Медовый Спас на Подольском рынке прошел небольшой импровизированный «контроль качества» меда. Покупатели и продавцы обсудили сорта, пробовали продукт и делились советами, как отличить натуральный мед от подделки.
Продавец меда Сергей Ляшенко рассказал, как проверяет продукт.
«Чтобы проверить свойства меда, нужно взять пробник и посмотреть, как он горочкой идет. Если он не прерывается, значит натуральный мед. Также по вкусовым свойствам: мед должен сразу быстро не распадаться, а должен задержаться во рту на секунды две», — сообщил он.
По словам Сергея, медовый сезон в Подмосковье длится с апреля по август, и за это время его семья собирает до 4,5 тонны меда. Разведением пчел они занимаются уже 40 лет, а на подольский рынок начали выходить в 2007 году.
Самыми востребованными у покупателей Сергей называет луговой, цветочный, «семь трав», донниковый и гречишный: «Гречишный больше для тех людей, кто в возрасте, потому что в гречихе очень много микроэлементов и макроэлементов, которые способствуют организму человека, чтобы поддержать его».
О церковных традициях Медового Спаса рассказал клирик храма Кирилла и Мефодия иерей Алексий: во время богослужения освящают первый мед и, по традиции, колодцы; этот день также открывает особый период воздержания и молитвы, поэтому не поощряются громкие гуляния.
Напомним, в августе, кроме Медового Спаса, православные отмечают еще Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).