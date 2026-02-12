Минстрой Подмосковья напомнил о переводе жилья в статус блокированной застройки

В Московской области идет активная работа по информированию жителей одноэтажных многоквартирных домов о возможности изменить статус их жилья на блокированную жилую застройку. Специалисты регулярно встречаются с собственниками, чтобы разъяснить процедуру и ответить на вопросы.

Проблема владельцев квартир в таких домах заключается в том, что они не могут оформить в собственность землю, которой фактически пользуются. Люди обустраивают огороды, ставят гаражи и хозяйственные постройки, но юридический статус многоквартирных домов не позволяет закрепить участки за собственниками. Из-за этого любые возведенные объекты часто признаются самовольными и подлежат штрафам или сносу.

Перевод дома в категорию блокированной жилой застройки решает эти трудности. После смены статуса каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники получают право оформить землю под своим жильем. Это позволяет узаконить существующие постройки, получить разрешения на новое строительство и повысить рыночную стоимость недвижимости.

На этой неделе встречи с жителями прошли в Лотошине, Щелково, Егорьевске, Лобне, Богородском округе, Клину, Лыткарино, Шаховской и других населенных пунктах.

Сотрудники регионального минстройкомплекса и администраций напоминают, что для тех, кто завершит процедуру до 1 сентября 2026 года, госпошлина составит всего 3 % от кадастровой стоимости объекта.