Жителям Подмосковья разъясняют порядок перевода домов в статус блокированной жилой застройки

Пресс-служба регионального Минстройкомплекса сообщила, что в Московской области проходят встречи с собственниками одноэтажных многоквартирных домов (МКД). На этих мероприятиях представители администраций и специалисты областного БТИ рассказывают о возможностях перевода МКД в статус блокированной жилой застройки (БЖЗ).

Подобные встречи уже прошли в Одинцовском, Богородском округах, Щелково, Люберцах и Лотошино.

Основная проблема владельцев одноэтажных МКД — невозможность оформить прилегающие участки в собственность. Юридический статус не позволяет закрепить территорию за жильцами, что приводит к признанию возведенных объектов самовольными. Перевод МКД в статус БЖЗ снимает эти ограничения. После переоформления каждый блок получает отдельный вход, автономные коммуникации, а собственники — право оформить землю под своим домом и узаконить существующие постройки.

Для жителей, которые завершат процедуру до 1 сентября 2026 года, предусмотрена льгота: госпошлина составит 3% от кадастровой стоимости объекта.

Для получения детальной информации и запуска процедуры перевода жилья жителям следует посетить встречу с представителями муниципалитета в своем округе.