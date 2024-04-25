Жителям Подмосковья рассказали о работе транспорта в праздники | 360°

25 апреля 2024, 13:20
Жителям Подмосковья рассказали о работе транспорта в праздники
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта в майские праздники. Автобусы областных перевозчиков 27 апреля будут работать по расписанию понедельника, а с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 10 мая — по расписанию субботы.
Пригородные поезда 26 апреля будут работать по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая — по расписанию пятницы, с 28 по 30 апреля и с 9 по 11 мая — по расписанию субботы, а 1 и 12 мая — по расписанию воскресенья.
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ЦППК также назначила на праздники дополнительные поезда. С информацией об изменении расписания транспорта можно будет ознакомиться на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.
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