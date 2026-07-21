Жителям Подмосковья рассказали, когда ждать новую волну грибов

Начало и интенсивность грибного сезона напрямую зависят от погоды. В Подмосковье уже можно найти лисички, подберезовики, белые грибы, маслята, сыроежки и летние опята. Когда ждать новую волну «улова», 360.ru рассказал миколог Никита Комиссаров.

По его словам, новую волну грибов можно ждать после небольших дождей.

«Если будут равномерные, не очень сильные дожди при температуре ночью не ниже +11…+12 градусов, то через три-четыре дня можно ожидать новую волну грибов. По прогнозу, дожди ожидаются, так что к концу следующей недели вероятен хороший урожай», — отметил Комиссаров.

Он также добавил, что грибы лучше всего растут при температуре почвы +10…+20 градусов и влажности не менее 70%. Первые грибы после хорошего дождя появляются уже через день-два, пик роста приходится на третий-пятый день.

Подробно о самых грибных местах Подмосковья и правилах безопасности «тихой охоты» — в материале 360.ru.