21 июля 2026 16:04 Вторая волна грибного сезона в Подмосковье: где искать, что собирать и как не ошибиться Миколог Комиссаров предупредил о штрафах за срезание редких грибов в Подмосковье Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Подмосковье

Природа

Погода

Грибы

Подмосковье

Грибной сезон в Подмосковье набирает обороты: в лесах уже массово встречаются лисички, белые грибы, подберезовики, маслята, сыроежки и летние опята. Для любителей «тихой охоты» это повод обновить экипировку и отправиться в лес — но только вооружившись знаниями, ведь рядом с ценными трофеями прячутся опасные двойники. 360.ru выяснил, где искать «улов» и какие правила важно соблюдать.

Ложные двойники: как не попасть в ловушку Сейчас в лесах Подмосковья можно встретить массово лисички, маслята, подберезовики, белые грибы, сыроежки и летние опята, рассказал 360.ru миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров. «Но с ними рядом растут и опасные двойники, поэтому внимательность — главное оружие грибника», — отметил он. Даже опытные грибники порой путают съедобные виды с ядовитыми или несъедобными. Эксперт выделил несколько особенно коварных пар и объяснил, как их различить.

Из ядовитых двойников в первую очередь надо выделить ложные лисички. С ними надо быть осторожным, потому что они очень похожи на лисички как окраской, так и своей экологией — они растут в тех же лесах. Но отличить их довольно просто. Во‑первых, у гигрофоропсиса более темно окрашенные пластинки, и они резко отграничиваются на ножке — в то время как у настоящих лисичек пластинки плавно переходят на ножку. Кроме того, у настоящих лисичек край шляпки может быть волнистым, а у ложных лисичек он всегда гладкий, и сама шляпка воронковидная.

Еще одна опасная пара — белый гриб и желчный гриб (горчак). «У белого гриба трубчатый слой под шляпкой всегда белый или может быть немножко кремовым, с возрастом он зеленеет. А у горчака трубочки розовые, мякоть на срезе розовеет, и на вкус он очень горький: одного кусочка хватает, чтобы испортить целую кастрюлю или сковородку. При этом примерно у 5–10% населения средней полосы России есть мутация по одному из генов, и они могут не чувствовать горечи этого гриба — а значит, риск отравления для них еще выше», — предупредил Комиссаров.

Фото: РИА «Новости»

Не менее коварна и путаница между летними опятами и галериной окаймленной. «Галерина — ядовитый двойник летнего опенка. Она развивается в то же время, но растет не кучками, а поодиночке на вылежавшейся древесине. У галерины равномерная окраска шляпки, а у летнего опенка она неравномерная и часто меняется в зависимости от влажности: может появляться более темная кайма. У молодых галерин на краю шляпки формируется белая пленочка. Цвет шляпки тоже отличается: у летних опят он охряный, горчичного оттенка, а у галерины — насыщенный, цвета молочного шоколада. С галеринами надо быть очень осторожными: даже небольшое количество может вызвать серьезное отравление, вплоть до летального исхода», — добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Где искать грибы: самые урожайные направления По словам эксперта, перспективными для «тихой охоты» остаются Звенигородское, Истринское направления, территории в сторону Рязани, Расторгуево и под Зеленоградом. В этих местах преобладают смешанные и лиственные леса — идеальная среда для большинства ценных грибов. При этом важно помнить: в заповедниках и национальных парках (например, в Приокско‑Террасном заповеднике) сбор грибов запрещен. Кроме того, в Подмосковье есть краснокнижные виды — некоторые боровики, лакированные трутовики, гребенчатые ежовики. Их сбор не только вредит природе, но и грозит административной ответственностью.

Лучше не собирать виды, которые занесены в Красную книгу: это наносит ущерб редким популяциям. И вообще не стоит брать любые грибы, которые растут рядом с обочинами дорог, промышленными объектами, свалками — в них накапливаются тяжелые металлы и токсины. Безопаснее уходить вглубь леса минимум на 500 метров от трасс.

Погода решает: когда ждать новую волну грибов Старт и интенсивность грибного сезона напрямую зависят от погоды. «Если будут равномерные, не очень сильные дожди при температуре ночью не ниже +11…+12 градусов, то через три-четыре дня можно ожидать новую волну грибов. По прогнозу, дожди ожидаются, так что к концу следующей недели вероятен хороший урожай», — объяснил миколог. Оптимальные условия для роста грибов — температура почвы +10…+20 градусов и влажность не ниже 70%. После хорошего дождя первые грибы появляются уже через один-два дня, а пик роста приходится на третий-пятый день.

Фото: РИА «Новости»

Советы для новичков: как сделать «тихую охоту» безопасной Для тех, кто редко ходит за грибами, эксперт сформулировал простые, но жизненно важные правила: Собирать только то, в чем уверены на 100%. Если есть малейшие сомнения — нужно оставить гриб в лесу.

Не стесняться советоваться. Можно сфотографировать гриб и показать тому, кто разбирается, лучше до того, как его сорвать.

Ходить в лес с опытным грибником. Если такой возможности нет, хотя бы заранее изучить фото и описания самых распространенных видов и их двойников.

Защищаться от клещей. Использовать репелленты, заправлять брюки в носки, а футболку — в брюки.

Брать с собой заряженный телефон. Это поможет не потеряться и быстро вызвать помощь при необходимости.

Фото: Медиасток.рф