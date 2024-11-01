Жителям Подмосковья предложили пройти опрос от Банка России

Банк России подготовил опрос, который поможет улучшить работу по борьбе с мошенничеством. Принять участие можно до 24 ноября.
Жителей спросят, приходилось ли сталкиваться с кибермошенничеством за последний год, информирует ли банк о правилах безопасного финансового поведения, каким способом действовали злоумышленники и другое.
Ответить на вопросы можно физическим лицам и представителям бизнеса. Результаты опроса опубликуют на сайте регулятора и учтут в работе по повышению безопасности.
Как минимум 3,7 миллиарда рублей выманили мошенники у россиян за неполный 2024 год. Жертвами злоумышленников стали уже более 7,5 тысячи человек. Как втираются в доверие и кто в основной группе риска — в материале 360.ru.
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